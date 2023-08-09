532-й день войны: касcетные боеприпасы придали импульс украинскому наступлению

Начались 532-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. Бойцы ВСУ мужественно отражают атаки врага, используя все имеющиеся возможности, включас кассетные боеприпасы, поставленные США.

Кассетные боеприпасы, которые США передали Украине, придали импульс наступательной операции страны, сообщает издание «ГОРДОН» со ссылкой на The Wall Street Journal 8 августа.

Издание, ссылаясь на украинских военных, пишет, что это вооружение поражает большую площадь, чем обычные артиллерийские снаряды, наносит удары по скоплениям российской пехоты, группах транспортных средств и другим целям, расчищая путь для продвижения наземных войск.

Так, издание описало ситуацию, которая произошла на прошлой неделе: взвод украинской пехоты продвигался к российским позициям и был вынужден отступить, попав под огонь пулемётов, однако украинские войска ударили по противнику кассетными боеприпасами, загорелись кустарники, трава, деревья, а во время следующей атаки этот же взвод видел противника, который не мог скрыться в кустарнике. Этот взвод тогда захватил позицию оккупантов.

«Кассетные бомбы – это три выстрела, и деревья полностью рушатся», – рассказал изданию один из бойцов взвода Александр. Он добавил, что «даже если вы немного промахнётесь», эти боеприпасы всё равно сработают.

По мнению СМИ, эти боеприпасы позволили украинским защитникам на некоторых участках фронта «продвинуться на расстояние удара до основных линий обороны российских войск».

Тем временем, по информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 9 августа, за прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 пункта управления, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, склад боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

На главном фото Оперативного командования «Юг» воин 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады

Фото в тексте: Генштаб ВСУ/Facebook

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