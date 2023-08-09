Теперь на портале «Дія» моряки могут записаться на квалификационный экзамен

На портале «Дія» моряки могут записаться на квалификационный экзамен CES 6.0.

Как сообщает Министерство цифровой информации Украины, это ещё один онлайн-сервис в сфере, значительно упрощающий взаимодействие моряков и Администрации судоходства. Больше не нужно собирать документы и офлайн посещать территориальные центры.

На портале доступны три локации для сдачи экзамена: в Киеве, Одессе и Варшаве.

Отмечается, что квалификационный экзамен – одна из частей профессиональной деятельности моряка. После успешной сдачи теста моряки могут подтвердить и повысить звание, а кадеты и выпускники морских учебных заведений получить первый рабочий диплом, чтобы начать карьеру.

Экзамены сдают с помощью международной системы компьютерного тестирования CES 6.0 в специально оборудованных помещениях. Результаты формируются автоматически, а сразу после экзамена моряк получает сертификат. Благодаря автоматизации процесса минимизируются коррупционные опасности.

Чтобы записаться на прохождение CES-теста онлайн:

1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале «Дія» с помощью электронной подписи.

2. Заполните онлайн-заявление и подпишите его электронной подписью.

3. После этого в личном кабинете и электронной почте будет сообщение с приглашением на экзамен и назначенное время.

4. Сдайте экзамен в выбранном месте прохождения.

Услуга доступна по ссылке: https://diia.gov.ua/services/zapis-na-ispit-dlya-moryakiv-ces-6.

Раньше, чтобы записаться на экзамен, морякам необходимо было собирать документы и лично идти в территориальный центр Администрации судоходства. Там заполнять заявление и затем снова приходить на экзамен уже в указанное время.

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года на портале Дія проходит бета-тестирование услуги по получению квалификационных документов для моряков.

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