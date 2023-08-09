В Белгород-Днестровском во время пожара в шестиэтажке выпал с балкона 22-летний парень

8 августа в 09:13 поступило сообщение спасателям о пожаре в 6-ти этажном жилом доме в городе Белгород-Днестровский Одесской области.

О происшествии сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что по прибытию на место вызова спасателей было установлено возгорание домашних вещей в квартире на 4-м этаже.

«В 09:29 пожар был локализован и в 09:38 ликвидирован на площади 7 м2. Во время пожара выпал с балкона мужчина 2001 года рождения, который умер в больнице», — говорится в сообщении.

Причина пожара и и все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

От ГСЧС привлекались 3 единицы пожарной техники и 10 спасателей, — проинформировали пожарники.

Как сообщала Одесса News, 30 июля 2023 года произошёл пожар в одном из дачных массивов села Любополь в Одесском районе на общей площади 10000 м².

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