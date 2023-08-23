Президент Польши: РФ начала перебрасывать в Беларусь ядерное оружие малой дальности

Страна-агрессор Россия начала перебрасывать в Беларусь ядерное оружие малой дальности.

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил 22 августа на пресс-конференции с президентом Португалии Марселу Ребело ди Соузой, сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на Associated Press.

В июне и июле о перемещении ядерного оружия РФ в Беларусь заявляли президент страны-агрессора Владимир Путин и самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко. Начальник ГУР Кирилл Буданов 20 июня рассказывал, что хранилища в Беларуси готовят, но «ни одна боеголовка ещё не была перемещена». Однако, уже 21 августа CNN, ссылаясь на заявление высокопоставленного чиновника Пентагона, сообщил, что РФ и Беларусь «добились определённого успеха» в передаче ядерного оружия.

Президент Польши подтвердил, что передача происходит.

«Действительно, этот процесс происходит, мы это видим», – отметил Дуда. Он не привёл других деталей, но подчеркнул, что это меняет архитектуру безопасности «в ближайшем зарубежье» Польши и на всём восточном фланге НАТО.

«Фактически это меняет ситуацию для всего Альянса», – подчеркнул он.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в применение Россией ядерного оружия, но в июне 2023 года добавил, что «не может сказать наверняка, особенно о человеке, который не имеет связи с реальностью».

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

Президент США Джо Байден считает реальной угрозу применения Путиным тактического ядерного оружия.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy