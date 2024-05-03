Главное управление разведки: Потеря Часова Яра – это вопрос времени

Россия следует своему плану оккупации всех остающихся под контролем Украины районов Донецкой и Луганской областей Украины, задача остаётся неизменной для захватчиков с 2022 года.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью The Economist, опубликованном 2 мая, пишет издание ГОРДОН.

Находящийся на господствующих высотах опорный пункт украинской обороны в городе Часов Яр является «предметом беспокойства» для Украины, ведь его потеря открывает российским войскам путь к последним крупным городам Донецкой области, отмечает разведчик.

По мнению Скибицкого, оккупация Часова Яра, вероятно, «лишь вопрос времени», и рано или поздно этот город «падёт, как Авдеевка, которую россияне разбомбили до основания в феврале».

Представитель ГУР полагает, что «конечно, (это произойдёт, -ред.), не сегодня-завтра, но всё зависит от наших резервов и запасов».

Так выглядит Часов Яр сегодня

The Economist в этом контексте напоминает, что Россия уже добилась тактического успеха в селе Очеретино Донецкой области, где, по оценке издания, недавняя ротация украинских войск «была провалена».

The Economist подчёркивает, что в районе Очеретино российским войскам удалось прорвать первую линию обороны ВСУ и создать выступ площадью 25 км², и теперь Россия бросает «всё, что может» для достижения большего прогресса.

Российская армия уже не та высокомерная организация, какой была в 2022 году, признаёт Скибицкий. По его оценке, теперь она действует как «единый орган, с чётким планом и под единым командованием».

Одесса News информировала, что, по оценкам Владимира Зеленского, на одного украинского военного, погибшего в бою, приходится пять российских солдат. В последние месяцы российские оккупанты вели штурмовые действия на ряде направлений. В частности, в феврале 2024 года им подразделения ВСУ осуществили отход от села Ласточкино, а также из города Авдеевка. По информации Зеленского, Россия готовит новое наступление в мае-июне.

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