Одесские кинологи и любители 4-хлапых провели акцию памяти о погибших собаках

С собакой Кэтти, которую убила российская кассетная ракета 29 апреля на Трассе здоровья в Одессе, попрощались хозяева домашних питомцев и кинологи силовых структур.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области в Facebook.

«На месте того страшного события прошла церемония прощания, посвящённая всем домашним питомцам и четвероногим, которые несут службу в разных боевых подразделениях, ищут и спасают людей под завалами, помогают разминировать страну и отдают свои жизни — ради людей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кинологические расчёты силовых структур вместе с хозяевами и просто неравнодушными одесситами пришли поддержать Кэтти, отдали честь и почтили память всех животных, ставших жертвами войны.

Одесса News информировала, что 29 апреля во время российской ракетной атаки Одессы погибли шесть человек, а также собака.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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