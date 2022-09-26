Попытки захватчиков привлечь к войне жителей Приднестровья провалились

Попытки российских захватчиков мобилизовать и бросить на войну против Украины призывников из оккупированного Приднестровья потерпели крах.

Об этом заявил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук на брифинге на тему: «Оперативная ситуация и ситуация в сфере безопасности в Одесской области» в Медиацентре Украина – Укринформ.

«У вражеских войск сейчас нет возможностей провести морскую десантную операцию (в районе Одессы, – ред.), потому что одним из элементов такой операции является поддержка с суши. А у российских захватчиков нет ни возможностей, ни необходимых средств. Конечно, наблюдаем с начала агрессии России, что происходит на территории самопровозглашённого Приднестровья. Попытка провести мобилизацию среди местного населения провалилась – люди начали бежать на западную территорию Молдовы и даже пытались выехать в Одесскую область», — отметил Братчук.

Впрочем, по его словам, враг не оставляет без внимания военный контингент и население оккупированного Приднестровья. «Активности в последние месяцы не наблюдаем, в то же время готовы реагировать на любой вражеский сценарий. Но считаем: «второго фронта» не будет», — заявил представитель Одесской ОВА.

Ситуация в пограничных районах Одесской области, граничащих с непризнанным Приднестровьем, находится под контролем Сил обороны Украины, — добавил Братчук.

Временный перерыв в ракетных обстрелах Одесчины и частые удары дронами иранского производства он объяснил имеющимися у россиян проблемами с логистикой.

«Возникли определённые проблемы в логистических цепях российских войск, что касается также боеприпасов, в том числе современных крылатых ракет. Отчасти это объясняется и точными огневыми ударами ракетно-артиллерийских подразделений ВСУ по тыловым объектам врага», — сказал представитель ОВА.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 26 сентября враг атаковал Одесскую область тремя дронами-камикадзе. Один дрон уничтожен силами противовоздушной обороны. Два попали в объект военной инфраструктуры. В результате масштабного пожара и детонации боеприпасов организована эвакуация гражданского населения.

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