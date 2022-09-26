С помощью полицейского бандиты в Одессе хотели завладеть 200 тысячами долларов

Правоохранители Одессы предотвратили похищение у горожанина 200 тыс долл. США с участием полицейского.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что под процессуальным руководством прокуроров Приморской окружной прокуратуры г. Одессы разоблачено и сообщено о подозрении правоохранителю одного из отделов полиции Одессы и его двум подельникам в совершении грабежа, совершённом в особо крупных размерах и в условиях военного положения.

Так, в правоохранительные органы поступила информация о том, что трое мужчин с целью обогащения планируют нападение на жителя Одессы, который в ближайшее время получает в банковском учреждении большую сумму средств для приобретения недвижимости.

«Злоумышленники, дождавшись, когда потерпевший снял со счёта 200 тыс долл. США, напали на него в подъезде дома и избили. Забрав деньги, подельники попытались скрыться с места преступления на собственном авто, однако были задержаны правоохранителями», — говорится в сообщении.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов изъяли огнестрельное оружие и мобильные телефоны.

По ходатайству прокурора подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Как сообщала Одесса News, 11, 7 и 6 лет проведут за решёткой основательница строительной фирмы и двое её подельников — сотрудников предприятия по продаже недвижимости — за мошенничество с квартирами в новостройках на сумму 23 млн грн.

Фото: пресс-служба Одесской облпрокуратуры

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