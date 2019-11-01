Два одесских парня попались на краже элитного алкоголя

Двое парней вынесли из супермаркетов Приморского района спиртных напитков на общую сумму более пяти тысяч гривен.

Как сообщает Приморский отдел полиции в городе Одессе, злоумышленники отсоединяли от бутылок со спиртным защитный магнит, а затем в сумке проносили его мимо кассы. Их противоправные действия зафиксировали камеры видеонаблюдения, о чём работники торговых заведений проинформировали полицию.

«Оперативники Портофранковского отделения установили личности злоумышленников и задержали их. Правонарушителями оказались одесситы в возрасте 19-ти и 24-х годов. Они признались в содеянном и рассказали, что похищенные напитки выпили», — говорится в сообщении.

Сейчас любителям элитных напитков сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, в октябре одесский суд присудил три года лишения свободы неоднократно судимому за имущественные преступления 31-летнему жителю Одессы, который проникал в подвальные помещения многоэтажек и демонтировал чугунные изделия.