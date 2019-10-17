За кражу канализационных труб житель Одессы получил 3 года тюрьмы

Неоднократно судимый за имущественные преступления 31-летний житель Одессы проникал в подвальные помещений многоэтажек и демонтировал чугунные изделия.

Как сообщает Киевский отдел полиции в Одессе, похищенное имущество мужчина сдавал на металлолом.

Работники полиции задержали злоумышленника, когда тот вернулся на место преступления, чтобы забрать оставленную там часть демонтированных труб.

«После завершения досудебного расследования по ч.2 ст.15 ч.3 ст.185 (покушение на кражу) и ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины обвинительный акт был направлен в суд», — говорится в полицейском отчёте.

Суд принял во внимание все обстоятельства дела и назначил правонарушителю наказание в виде трёх лет лишения свободы.