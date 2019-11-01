Житель Одесской области сорвал со столба флаг Украины и вытер об него ноги

В ночь на 31 октября в селе Ильинка Беляевского района Одесской области неизвестный молодой человек сорвал флаг со столба возле дома культуры и вытер об него ноги.

Как сообщает Беляевский отдел полиции в Одесской области, об этом их сотрудников проинформировал председатель сельсовета.

«Сотрудники Усатовского отделения полиции за несколько часов установили, что к преступлению причастен 23-летний местный житель. В разговоре с правоохранителями парень попытался оправдать свои действия водкой, которую перебрал в компании товарищей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что действия правонарушителя следователи квалифицировали по ч.1 ст.338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.



За содеянное законом предусмотрено наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трёх лет.

Как сообщала Одесса News, 30 октября на фасаде здания Одесского областного центра комплектования и соцподдержки (бывший военкомат) на ул. Пироговской активисты общественной организации «Национальное сопротивление» вырезали перфоратором мемориальную доску маршалу Георгию Жукову.

Фото и видео: Беляевский отдел полиции в Одесской области