В Одессе незаконно удерживали людей в фиктивном реабилитационном центре

В Одессе сотрудники полиции задержали группу лиц, подозреваемых в незаконном лишении свободы людей.

Об этом 5 июня сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

“Деятельность учреждения без соответствующих разрешений и лицензий правонарушители организовали в частном доме на территории Киевского района города. Сюда под предлогом реабилитации помещались лица с наркотической или алкогольной зависимостью, где их принудительно удерживали и «лечили» за деньги, полученные обманным путём от близких родственников”, — говорится в сообщении.

Уточняется, что самовольно покинуть центр пациенты не могли, поскольку находились под постоянным наблюдением персонала.

Как отмечается, работники полиции на основании постановления Киевского райсуда Одессы провели по указанному адресу обыск, во время которого были изъяты учредительные документы, штампы и печати предприятия, документация на лиц, которые проходили «реабилитацию», а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности – верёвки, наручники, смирительную рубашку, резиновую палку, пистолеты, расписки пациентов, договоры о предоставлении услуг и условия оплаты, долговые расписки, деньги, компьютерную технику и тому подобное.



Кроме того, в помещении центра обнаружили лиц, которые на момент обыска проходили принудительное «лечение».

Сейчас по подозрению в незаконном лишении свободы людей в порядке статьи 208 УПК Украины задержаны трое членов преступной группы.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, проводятся следственно-розыскные действия, направленные на установление места нахождения и задержания других соучастников преступления, сообщили в полиции.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2020 года полиция задержала члена преступной группы, когда тот пытался с помощью поддельных документов продать квартиру одесситки за сумму более 300 тысяч гривен.

Фото и видео: Нацполиция Одесской области