В Одессе сняли кино о войне турков с Россией в XVIII веке

Одесская киностудия завершила съёмки фильма «Крепость Хаджибей», изначально носившего название «Память солнца».

Об этом сообщает сайт киностудии.

Отмечается, что главный герой приключенческого боевика — украинский казак Андрей, помогающий туркам в войне против России. Герой должен доставить в Стамбул секретную депешу для турецкого Султана, и путь его пролегает через Хаджибей, к тому моменту уже захваченный российскими войсками.

Под такой проект (плохие русские, хорошие турки, грузин–помощник) 14 миллионов гривен выделило Госагентство по делам кино.

Премьера фильма ожидается в октябре 2020 года.

Фильм снят Одесской киностудией, киевской киностудией им. Довженко, Georgian International Film (Грузия), AISI film (Турция), Тернопольской кинокомиссией и фирмой «Инсайт медиа».

В ролях снялись украинские, турецкие и грузинские актёры — Александр Соколов, Дерен Талу, Ираклий Маруашвили, Катерина Шевченко, Юрдаер Окур, Олег Симоненко, Александр Половец, Георгий Делиєв и другие.

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