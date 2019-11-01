За «базар» надо отвечать: министр обороны опроверг Климкина о захвате РФ юга Украины

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк опроверг информацию экс-министра иностранных дел Павла Климкина о высокой вероятности нападения РФ на южные области Украины.

Об этом он заявил во время брифинга, сообщает Укринформ.



«Нам очень интересно, откуда у господина Климкина такие данные. Если он может донести их нашей разведке, мы будем очень благодарны. Мы постоянно мониторим ситуацию с той стороны: как в России, так и на временно оккупированных территориях. Сейчас у нас такой информации нет», — заверил министр.

В то же время он отметил, что ВСУ готовы к любым сценариям.

Как сообщала Одесса News, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин 31 октября в эфире радио НВ заявил, что «абсолютно уверен» в военном ударе России по югу Украины.

Фото: Укринформ