В Одессе начался запуск котельных

1 ноября в соответствии с распоряжением городского головы №999 от 25.10.2019 г. в Одессе начался отопительный сезон.

По состоянию на 10:00 1 ноября природный газ подан на 53 котельные — 7 районных, 4 квартальные, 41 малую и одну ведомственную котельные. Начали выработку тепла 14 котельных (12 малых и 2 угольные котельные), сообщает официальный сайт города.

«В первую очередь, традиционно подача теплоносителя будет производиться на объекты социальной сферы (медицинские, дошкольные и школьные учреждения). Затем будут включены системы центрального отопления жилых домов. От момента запуска котельной до подачи тепла на объекты проходит от суток до недели, это связано с технологией процесса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на обслуживании КП «Теплоснабжение города Одессы» находятся 153 котельные (районные, квартальные, малые и угольные).

Кстати. Номера телефонов для обращений граждан в случае возникновения аварийных ситуаций (круглосуточно): КП «ЖКС»:

— «Фонтанский» 705-75-42;

— «Порто-Франковский» 701-17-60;

— «Черёмушки» 705-33-11;

— «Хмельницкий» 705-79-69, 765-00-50;

— «Вузовский» 705-90-69;

— «Черноморский» 705-33-55, 705-33-53, 705-33-48;

— «Пересыпский» 793-78-60;

— УК «Суворовский» 15-01 или 755-15-01.