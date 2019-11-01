Кому в Одессе и пригородах 5 ноября отключат воду

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по замене аварийного участка водопровода диаметром 400 мм по адресу: 14 станция Люстдорфской дороги у АЗС в Одессе с 09:00 до 23:00 5 ноября будет прекращена подача воды отдельным потребителям.

В частности, воды не будет в это время по таким адресам:

— Черноморка,

— Червоный Хутор,

— Совиньон, 1, 2,

— Царское село,

— ул. Абрикосовая,

— ул. Ореховая,

— ул. Дача Ковалевского, 68-144, 85-125,

— ул. Ак. Вавилова.

Кстати. Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).