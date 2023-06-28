В морской воде вблизи Одессы всё ещё фиксируют наличие холеровидного вибриона

В морской воде всё ещё фиксируют наличие холеровидного вибриона, который не является возбудителем холеры, впрочем, может вызвать заболевание острыми кишечными инфекциями.

Так что, пробы морской воды, несмотря на повышение солёности, пока не соответствуют гигиеническим нормам, сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Поэтому запрет на купание и посещение пляжей всё ещё действует.

По информации ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины», из отобранных двух проб питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и двух проб питьевой воды на санитарно-химические показатели нестандартные пробы не обнаружены.

По результатам ведомственного лабораторного контроля Филиала «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс», питьевая вода отвечает ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком».

Санэпидситуация находится на постоянном контроле, утверждает горсовет.

Как сообщала Одесса News, в пострадавших от подрыва Каховской ГЭС областях нет случаев холеры.

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