Одесские специалисты-гидрографы готовят порты к разблокированию судоходства

В связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна и возобновлении ​​работы в портах Одессы, Черноморска и Южного осуществляется деятельность по навигационно-гидрографическому обеспечению безопасности судоходства.

Об этом сообщает издание АРМIЯ INFORM.

«Выход и заход судов в морские порты будут осуществляться путём формирования каравана, который будет сопровождать корабль лидирования. Но предшествует этому хлопотная работа и специалистов-гидрографов. Для достижения конечной цели в тесном тандеме работают специалисты Центра навигации, гидрографии и гидрометеорологии ВМС ВС Украины и филиала государственного учреждения «Одесский район Госгидрографии», — говорится в сообщении.

Как рассказал начальник филиала государственного учреждения «Одесский район Госгидрографии» Игорь Тымчук, «сегодня мы проводим совместную работу по навигационно-гидрографическому обеспечению безопасности судоходства в одном из портов Одесщины. Прежде всего – это работы, которые определяют безопасные пути для движения судов, которые будут перевозить украинское зерно».

Военные и гражданские специалисты тщательно проводят поиск подводных объектов, устанавливают специальные средства навигационного оборудования, которые помогут безопасности судоходства. Также продолжаются гидрографические промерные работы – определение глубины, подходных каналов и рекомендованных путей.

«Сотрудничество с «Одесским районом Госгидрографии» продолжается не один год, но сейчас, с началом открытой агрессии РФ, оно только укрепилось. В нашей работе всё просто и сложно одновременно. Но главным была, есть и будет – безопасность судоходства. Этим сейчас и занимаемся, – отметил начальник Центра навигации, гидрографии и гидрометеорологии ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Роман Гончаренко. — Поэтому, как видим, не зависимо от действий, предпринимаемых агрессором, наши военные продолжают выполнять свою работу по всем направлениям, в частности, чтобы возобновить функционирование судоходства во избежание мирового продовольственного кризиса.

Как сообщала Одесса News, в связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна работа в портах «Одесса», «Черноморск» и «Южный» возобновлена.

Несмотря на обстрел Одесского морского торгового порта, Украина готовится к запуску экспорта зерна, планируется начать судоходство, в первую очередь, из порта «Черноморск» в ближайшее время.

В минобороны Турции сообщили, что Совместный координационный центр по мониторингу зерновых коридоров, создание которого предусмотрено достигнутыми в рамках соглашения договорённостями, уже начал работу в Стамбуле.

Кабинет Министров на заседании 26 июля внёс изменения в положение о пограничном режиме, что позволит проводить бункеровочные операции флота, то есть заправлять его топливом, прямо возле портов Рени и Измаил.

Фото: АРМIЯ INFORM

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