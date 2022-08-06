Враг обстрелял территорию Запорожской АЭС, отключен 4-й атомный энергоблок

Ночью российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью.

Об этом в Тelegram сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

«Вражеский обстрел был произведён по магистрали, транспортирующей водород на ЗАЭС. Возник пожар. Информации о пострадавших нет. Также в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок станции отключён от энергосистемы и переведён в резерв», — говорится в сообщении.

Старух отметил, что «ночью обстрелам подверглась промплощадка пгт Степногорск. Повреждена электроподстанция, сейчас во всех населённых пунктах громады отсутствует электроснабжение… Враг нанёс ракетный удар по объекту инфраструктуры в Шевченковском районе г. Запорожья. По предварительной информации, пострадавших нет. Значительные разрушения также не зафиксированы».

Как сообщала Одесса News, за прошедшие сутки враг атаковал северное направление Херсонщины, бил из систем залпового огня «Смерч» по Николаеву и пригородам реактивными снарядами с кассетами, из «Градов» по Никополю.

Фото: Старух/Telegram

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