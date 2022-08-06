Южный фронт за прошедшие сутки: враг отчаянно сопротивляется и несёт потери

На юге Украины в прошедшие сутки враг продолжал ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны.

Об этом сегодня ночью в Facebook сообщил представитель ОК «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров в рапорте по итогам военной ситуации на юге Украины за прошедшие сутки.

По информации Назарова, существенных изменений во вражеском стане и его позициях не произошло, но на некоторых направлениях замечена ротация живой силы и перераспределение техники.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 05.08.2022.

За прошедшие сутки враг нанёс авиаудар парой вертолётов Ка-52. Пытаясь поразить наши позиции, атаковал северное направление Херсонщины. Без потерь, — сообщил офицер ОК «Юг».

Из систем залпового огня «Смерч» по Николаеву и пригороду дважды с интервалом более двух часов были выпущены реактивные снаряды с кассетами. В результате попадания в жилые дома вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидированы. Человеческих потерь нет.

Враг также испытывал Николаев тяжёлой артиллерией 203-го калибра, ударом из восьми ракет РСЗО «Смерч». Возникшие пожары ликвидированы. Обломками и огнём повреждены шесть частных домов. Погиб один, ранен 21 гражданский, из них один ребёнок.

По Никополю враг дважды попал из «Градов», использовав 40 реактивных снарядов. Повреждены до 10 частных домов и хозяйственных построек. Произошло возгорание на местном предприятии – уничтожен автобус и несколько автомобилей. В Выводовом повреждена школа. Пострадавших нет.

Враг в течение прошедших суток понёс такие потери: 79 солдат, 4 танка Т-72, ​2 самоходные гаубицы «Мста-С» и артустановка, радиолокационная станция и командно-штабная машина, 10 единиц бронированной и 11 другой автомобильной техники.

Также поражены 2️ пункта управления 76-й десантно-штурмовой дивизии и 49-й армии в Чернобаевке, 1️ командно-наблюдательный пункт вражеской батальонной тактической группы в Брускинском и район сосредоточения вооружения и техники в Олешках.

На главном фото боец 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ВМС, ДШВ ВСУ/Facebook

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod