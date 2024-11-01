Кулеба: На западе предлагали Зеленскому записать видеозавещание перед войной с РФ

На Западе перед полномасштабным вторжением страны-агрессора РФ в Украину считали, что легитимная украинская власть не удержится на территории страны и нужно будет создавать правительство в изгнании.

Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в проекте канала «1+1» «USA-UA: Секретные файлы Белого дома», опубликованного 31 октября.

По словам Кулебы, американский чиновник перед вторжением говорил, что легитимную власть удастся сохранить только на части территории Украины, и это по оптимистичному сценарию.

«Речь шла о маленькой части Украины», – пояснил он.

На Западе считали, что главным вопросом будет наличие именно легитимной власти, то есть людей, избранных ещё в пределах всей Украины и назначенных в пределах всей Украины, сказал Кулеба. По его словам, это была не только американская позиция, но и консолидированная позиция всех партнёров.

«Другой человек мне позвонил, когда я был в Варшаве, и сказал: Не уезжай в Украину, тебя там убьют. А твой голос нужен будет Украине для продолжения борьбы, ты будешь ездить по миру и поднимать страны в поддержку Украины», – рассказал экс-министр.

По его словам, когда он ответил, что вернётся домой, один из западных политиков, «большой друг Украины», предложил, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеозавещание «на всякий случай, пусть лежит».

Для справки. В момент начала вторжения Кулеба не находился в Украине. 22 февраля, за два дня до полномасштабной войны, он встречался с Байденом в Белом доме. По его словам, руководство США предупредило, что «вскоре всё начнётся». «Люди из окружения Байдена смотрели на меня, как врачи на человека с четвёртой стадией рака… Каждый из них сделал так: пожал мне руку, сделал такой, сочувственный, выдох – и пошёл дальше», – рассказал дипломат. В Украину он вернулся в ночь на 25 февраля.

Одесса News информировала, что 4 сентября 2024 года в Верховную Раду поступило заявление об отставке министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

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