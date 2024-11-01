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  4. Отопительный сезон в Одессе начнётся 4 ноября

Отопительный сезон в Одессе начнётся 4 ноября

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Отопительный сезон 2024/2025 гг. в Одессе начнётся 4 ноября.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Первоочередное включение централизованного отопления состоится в дошкольных учреждениях (детских садах), общего среднего образования (школах) и на объектах здравоохранения (больницах), — говорится в сообщении.

«Поскольку запуск отопления — сложный технологический процесс, подключение в пределах всего города будет продолжаться от одной недели до 10 дней», — разъясняется в информации.

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