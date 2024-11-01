Два жителя Одессы выдавали себя за телефонных мастеров

В Одессе полицейские разоблачили двух местных жителей в мошенничестве.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, правонарушители завладели гаджетами 12 горожан, нанеся им в общей сложности почти 66 тысяч гривен ущерба.

Полицейские установили, что злоумышленники размещали на популярных веб-сайтах объявления о предоставлении услуг по ремонту телефонов и обещали их быстрый ремонт. Получив от доверчивых граждан телефоны для ремонта, прекращали выходить с ними на связь.

«В течение нескольких дней псевдомастера обманули в общей сложности 12 одесситов, завладев их гаджетами общей стоимостью почти 66 тыс. грн. Поняв, что стали жертвами мошенников, потерпевшие обратились за помощью в полицию», — говорится в сообщении.

Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и разыскали злоумышленников, которыми оказались двое местных мужчин в возрасте 35 и 40 лет. Один из них уже попадал в поле зрения правоохранителей, а затем был судим за кражу. У каждого фигуранта изъяли по одному из чужих телефонов, другие те успели продать.

В настоящее время предпринимаются меры по возвращению потерпевшим всего имущества. При наличии достаточных улик следователи территориального подразделения полиции сообщили обоим фигурантам о подозрении в мошенничестве.

Правонарушителям грозит до трёх лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

Одесса News информировала о задержании в феврале 2024 года в Одесской области мошенника, который выдавал себя за действующего сотрудника СБУ и предлагал за взятки якобы трудоустройство в украинскую спецслужбу.

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