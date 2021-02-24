Мэр Одессы озаботился безопасностью на дорогах города

23 февраля мэр Одессы Геннадий Труханов провёл расширенное совещание по вопросу безопасности.

Как сообщает официальный сайт города, в совещание приняли участие руководители органов Нацполиции, профильных структурных подразделений одесской мэрии, а также руководители частных охранных агентств.

Одной из основных тем для обсуждения стал вопрос повышения уровня безопасности на дорогах города, а именно: механизмы снижения скоростного режима автотранспортных средств и предупреждения вождения в состоянии опьянения, повышение уровня культуры вождения, а также применение превентивных мер, особенно по отношению к злостным нарушителям ПДД.

Отмечается, что начальник Патрульной полиции Одесской области Александр Гостищев привёл статистику нарушений правил дорожного движения в Одессе, показар тенденцию к увеличению случаев вождения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Если за весь 2020 год было зафиксировано 2 800 случаев вождения в состоянии опьянения, то за 2 месяца 2021 года — уже 500. Также была приведена статистика, свидетельствующая о снижении уровня аварийности на участках дороги в регионах, где применяются камеры автоматической фиксации нарушений скоростного режима.

«Ни одна страна, даже самая богатая, не сможет прокормить армию патрульных, которая смогла бы навести порядок на дорогах. Именно поэтому развитые страны делают ставку на современные технологии и гражданское общество. Одесса — не исключение», — отметил Геннадий Труханов.

По результатам совещания участники встречи пришли к общему мнению о необходимости определения единого канала связи (чата), который позволит оперативно выявлять и реагировать на нарушения правил дорожного движения.

Охранные агентства подтвердили свою активную позицию и готовность стать частью данного процесса. Кроме того, на магистральных улицах, ключевых транспортных развязках будет продолжаться установка камер видеонаблюдения с функцией фиксации номеров и распознавания лиц, а также сертифицированных камер нарушения скоростного режима.

Также продолжится работа по оборудованию дорог приподнятыми пешеходными переходами, «островками безопасности».



Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Фото и видео: «Одесса»

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