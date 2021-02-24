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  3. Кто в Одессе 25 февраля останется без света и газа

Кто в Одессе 25 февраля останется без света и газа

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25 февраля некоторые одесситы останутся без газа и света.

Так, в связи с проведением аварийных и запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию, а из-за ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего низкого давления по ул. М. Боровского прекратят газоснабжение.

Об этом сообщили АО «ДТЭК Одесские электросети» и Управление эксплуатации газового хозяйства города.

С 9:00 до 17:30 25 февраля будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

з/п
Адреса
Найменування споживача
1
вул. Промислова, 40/а
Житловий будинок
2
вул. Промислова, 36
Житловий будинок 2 поверхи
3
вул. Промислова, 36/1
Житловий будинок 1 поверх
4
вул. Промислова, 36/а
Житловий будинок 3 поверхи
5
вул. Промислова, 36/б
Житловий будинок 2 поверхи
6
вул. Промислова, 36/в
Приватний будинок
7
вул. Промислова, 36/г
Приватний будинок
8
вул. Промислова, 36/д
Приватний будинок
9
вул. Промислова, 36/е
Приватний будинок
10
вул. Промислова, 36/з
Приватний будинок
11
вул. Промислова, 36/к
Приватний будинок
12
вул. Промислова, 34
Житловий будинок 1 поверх
13
вул. Промислова, 34/1
Приватний будинок
14
вул. Промислова, 34/2
Приватний будинок
15
вул. Промислова, 34/3
Приватний будинок
16
вул. Промислова, 34/4
Приватний будинок
17
вул. Промислова, 32
Житловий будинок 2 поверхи
18
вул. Промислова, 32/а
Приватний будинок
19
вул. Промислова, 32/б
Приватний будинок
20
вул. Промислова, 32/в
Приватний будинок
21
вул. Промислова, 32/г
Приватний будинок
22
вул. Промислова, 32/е
Приватний будинок
23
вул. Промислова, 30
Житловий будинок 1 поверх
24
вул. Промислова, 30/б
Житловий будинок 1 поверх
25
вул. Промислова, 30/в
Житловий будинок 1 поверх
26
вул. Промислова, 30/г
Житловий будинок 1 поверх
27
вул. Промислова, 28/а
Житловий будинок 2 поверхи
28
вул. Промислова, 28/б
Житловий будинок 2 поверхи
29
 вул. М. Боровського, 36а/2
Приватний будинок
30
 вул. М. Боровського, 36а/8а
Приватний будинок
31
 вул. М. Боровського, 36а/10
Приватний будинок
32
 вул. М. Боровського, 36а/17
Приватний будинок
33
 вул. М. Боровського, 36а/22
Приватний будинок
34
 вул. М. Боровського, 36а/28
Приватний будинок
35
 вул. М. Боровського, 36а/36л
Приватний будинок
36
 вул. М. Боровського, 36а/38
Приватний будинок
37
 вул. М. Боровського, 36а/42
Приватний будинок
38
 вул. М. Боровського, 36а/42А
Приватний будинок
39
 вул. М. Боровського, 36а/56
Приватний будинок
40
 вул. М. Боровського, 36а/1а
Приватний будинок
41
 вул. М. Боровського, 36а/15
Приватний будинок
42
 вул. М. Боровського, 36а/31
Приватний будинок
43
 вул. М. Боровського, 36а/38А
Приватний будинок

Электроснабжение будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.
1-я Ползунова:  1, 3, 4а, 5, 6а, 24
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
1-й Балтский:  1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
1-й Февральский:  1, 3, 5, 7
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
1-й Ползунова переулок:  6, 24Б
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
1-й Флотский:  5, 7, 7а
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
1-й Чапаевский:  7, 13а
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
1-й Черноморский:  3, 4, 5, 5А, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 32_2, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 42б, 44, 44а
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
10 линия 6-ой ст. Люстдорфской дороги:  16, 18, 20, 22, 22А, 22Б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
10-й Черноморский:  1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 7, 7а, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 20
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
11 линия 6-ой ст. Люстдорфской дороги:  15, 17, 17А, 19, 21, 23, 30А, 32, 34, 36, 38
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
13-й Черноморский:  1, 2, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 121
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
2-й Балтский:  1, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
2-й Февральский:  1, 1А, 5, 7, 7а
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
2-й Флотский:  3, 4, 8
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
2-й Чапаевский:  1, 3, 6, 7
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
2-й Черноморский:  1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 32, 34
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
2-я Пересыпская:  32, 34
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
3-й Балтский:  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
3-й Флотский:  1, 2, 3, 4, 5, 7, 9
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
3-й Чапаевский:  2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
3-й Черноморский:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
3-я Пересыпская:  5, 7, 11, 13, 13а, 15, 19, 21, 23, 25, 27
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
4-й Балтский:  2, 4, 5, 6, 6_3, 8, 9_11, 10, 11, 12, 14
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
4-й Флотский:  1
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
4-й Чапаевский:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
4-й Черноморский:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10А, 12, 13, 14, 15А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32_А, 33, 35, 39, 41, 41_А, 43
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
5-я Пересыпская:  16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
5-й Балтский:  7, 8, 10, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
5-й Чапаевский:  1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
5-й Черноморский:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 19/10, 19_10
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
6-й Балтский:  1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 18А, 20, 21_а, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 29А, 30, 31, 31А, 31б, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
6-й Чапаевский:  2, 6, 8, 8а, 10
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
6-й Черноморский:  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
6-я Пересыпская:  1, 2А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12_2, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 19, 20
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
7-й Балтский:  1, 2, 3, 5, 7, 8, 8А, 9, 9а, 10, 12, 12а, 13
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
7-й Черноморский:  1, 1а, 2, 2,а, 2,б, 2а, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
7-я Пересыпская:  6, 8, 9, 9А, 10, 10а, 11, 12, 13, 13А, 14, 14_1, 14а, 14б, 16, 18, 20, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 31А, 32, 33, 36, 38, 42, 42А, 46, 46А, 48, 50, 50а
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
8 Марта:  1, 2, 4, 6, 7_1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21_2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37_1, 37_2, 37А, 37Б, 37В, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 45А, 46, 46А, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 67А, 67Б, 71, 72, 73, 74, 74а, 74Б, 75, 76, 76_78, 76-78, 77, 77_1, 77_5, 77в, 77Д, 77Е, 77к, 79, 80, 80А, 81, 81А, 82, 83, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 99, 99А, 100, 101, 103, 771, 774, 776
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
8 Марта 1-я Линия:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
8 Марта 2-я Линия:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 109, 109_1, 109_2, 109а
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
8 Марта 3-я Линия:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
8 Марта 4-я Линия:  1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
8 Марта 5-я Линия:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
8 Березня пер. 1-й:  3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
8 Марта пер. 2-й:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
8 Марта пер. 3-й:  4, 5, 6, 8, 10
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
8 Марта пер. 4-й:  2, 4, 6, 8, 10
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
8 Марта пер. 5-й:  4, 6, 8, 9
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
8 Марта пер. 6-й:  4, 8, 9, 10, 11
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
8 Марта пер. 7-й:  5, 6, 7, 8, 9
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
8 Марта пер. 8-й:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
8 Марта пер. 9-й:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47_1
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
8 Марта спуск:  1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
8-й Балтский:  1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
8-й Чапаевский:  2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
8-й Черноморский:  1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 9В, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25_1, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44,б, 44а, 44А/1, 44б, 46, 48, 50, 52, 54
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
8-я Пересыпская:  1, 4, 8, 10, 12, 14, 16
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
9-й Чапаевский:  1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
9-й Черноморский:  6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Ивана Франко:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10а, 10б, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Аграрная:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Академика Королёва:  42, 44, 48/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Базарная:  67, 69, 71, 73, 75, 94, 96, 98, 100, 102, 110, 114, 116, 118
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 19:00
25 фев.
Базарная:  45
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 19:00
25 фев.
Балтская дорога:  40, 40а, 43, 45, 47, 59, 60, 62, 62_1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Балтская дорога:  25, 27, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 46, 58А, 60, 62, 67
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Баркасный пер.:  1, 1а, 2, 4
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Бородинская ул.:  26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 53а, 53Г, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 79А, 79Д
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Бригадная:  2, 3а, 3б, 4, 4б, 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 6, 6а, 7а, 7б, 7В, 7Є, 8, 8а, 8б, 9, 10, 10а, 11, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 13/5, 13/6, 13/7, 14, 15, 15/А, 15а, 16, 16а, 17, 17/1, 17А, 17б, 18, 18а, 19, 20, 20б, 21, 21а, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27-А, 28, 28а, 29, 29а, 29б, 30, 31, 31/3, 31а, 33, 34, 34а, 34-Б, 34-В, 36, 36а
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Большевистский пер.:  3, 4, 5, 6, 7, 8_1, 10
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Большая Арнаутская:  84
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 19:00
25 фев.
Главная:  1а, 1б, 1, 2, 3а, 3, 4, 5_5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Гвардейская:  3, 5, 6а, 8, 8а, 10, 12, 12а
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Горизонтальная:  10, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21Б, 22, 23, 24, 25, 25Б, 26, 26\2, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 35б, 36, 38, 39, 40, 40а, 41, 41А, 42, 42А, 43, 43А, 44, 45, 45А, 46, 47, 52, 54, 56, 56а, 60
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Звонкая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Долинская:  13, 14, 14а, 17, 17_3, 19, 21, 25, 27, 33, 33_1, 33_4
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Жевахова:  4, 4а, 7, 7-9, 8, 9, 11, 11_1, 12, 13, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 37_39, 39, 41, 43, 43_1, 45, 45_2, 47, 49, 49_1, 51, 53, 53_2, 53_3, 55, 57, 59, 61, 61а, 92, 94
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Жевахова гора:  17, 22, 30, 81
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Закарпатская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29_1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Заславского:  3, 4, 5, 6, 6/8, 7, 8, 10, 10/12, 15, 17, 21, 23
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 19:00
25 фев.
Кавказская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Кавказский пер.:  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Карышковского:  2, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23А, 23Б, 25, 25_27, 26, 27, 28, 29, 30, 30,А, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 48а, 58, 60
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Карьерная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15Б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Екатерининская улица:  55
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 19:00
25 фев.
Кондрашина:  1, 1/2, 1/5, 3, 5, 7, 7/9, 7-9, 9-9а, 9А, 11а, 79/2
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Костанди:  187, 187/1, 189
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Левитана:  101, 101А, 101г
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Локомотивная:  1а, 1, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Февральская:  1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20_6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Магистральная улица:  56, 58, 58а
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Николая Аркаса ул.:  37а, 37Б, 39, 41, 43, 43\2, 45, 58, 58А, 60, 60а, 62, 64, 64А, 66, 68, 70а, 72, 74
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Мичурина:  21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 43
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Навигационный пер.:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Нескучная ул.:  11, 12, 13, 13а, 14, 14/1, 15, 16, 17, 18, 18-А, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 24-28, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 36А, 53, 55
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Огородная улица:  103
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Патриотическая ул.:  25, 25а, 27, 27а, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 43А, 44, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64/66, 66, 68, 70, 72, 74, 76
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Петра Лещенко (Овидиоп):  34
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Петра Лещенко ул.:  24, 26, 30, 32, 34, 36, 36а, 40, 40а, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 100, 102
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 19:00
25 фев.
Петра Лещенко ул.:  24, 26, 30, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 40а, 42, 44, 45, 47, 47-А, 48, 49, 49-А, 50, 51, 52, 53, 53/2, 54, 55, 55-А, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 61А, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 100, 102
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Ползунова улица:  1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 2, 2А, 2Б
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Посевная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Преображенская улица:  49, 49/51, 53, 57, 59, 59/61, 61, 68
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 19:00
25 фев.
Прокатная:  1а, 1б, 1в, 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Пушкинская улица:  38/40
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 19:00
25 фев.
Северная улица:  11, 11А, 18, 18 А, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 30, 30 А, 32, 34, 34 А, 34 В, 38, 40, 40 А, 42, 42 А, 44
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Рынковая:  7
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Ришельевская улица:  35/37, 38, 39, 40, 41, 42
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 19:00
25 фев.
Троицкая улица:  33
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 19:00
25 фев.
Успенская улица:  42, 44, 48
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 19:00
25 фев.
Успенская улица:  72, 109, 111, 115, 119, 121, 123, 127, 127/3, 129
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 19:00
25 фев.
Утёсова улица:  3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 14/1, 14/21, 14/59, 14/64
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 19:00
25 фев.
Ученическая улица:  43а, 57, 59, 61
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Ученическая улица:  43а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 19:00
25 фев.
Флотская:  2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Фонтанская дорога -прим:  65
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Фонтанская дорога-киев:  20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 20А, 22, 204
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Холмистая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Хуторская:  95Е
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Чапаева:  1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Черновицкий-Стах пер.:  21, 21 Б, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 31А, 32, 34, 36, 38, 40
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 19:00
25 фев.
Черновицкий-Стах пер.:  21, 21 Б, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 31А, 32, 34, 36, 38, 40
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Черноморский 3 пер.:  31А
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
Чубаевская:  1а, 1, 2, 2\А, 4, 4а, 6, 10, 10а
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.		 9:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
пл. Мичурина:  2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14_1, 14а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.
пер.Асеева (7-й Чапаевский):  1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а
Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 16:00
25 фев.		 17:00
25 фев.

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