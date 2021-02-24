Кто в Одессе 25 февраля останется без света и газа

25 февраля некоторые одесситы останутся без газа и света.

Так, в связи с проведением аварийных и запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию, а из-за ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего низкого давления по ул. М. Боровского прекратят газоснабжение.

Об этом сообщили АО «ДТЭК Одесские электросети» и Управление эксплуатации газового хозяйства города.

С 9:00 до 17:30 25 февраля будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

№ з/п Адреса Найменування споживача 1 вул. Промислова, 40/а Житловий будинок 2 вул. Промислова, 36 Житловий будинок 2 поверхи 3 вул. Промислова, 36/1 Житловий будинок 1 поверх 4 вул. Промислова, 36/а Житловий будинок 3 поверхи 5 вул. Промислова, 36/б Житловий будинок 2 поверхи 6 вул. Промислова, 36/в Приватний будинок 7 вул. Промислова, 36/г Приватний будинок 8 вул. Промислова, 36/д Приватний будинок 9 вул. Промислова, 36/е Приватний будинок 10 вул. Промислова, 36/з Приватний будинок 11 вул. Промислова, 36/к Приватний будинок 12 вул. Промислова, 34 Житловий будинок 1 поверх 13 вул. Промислова, 34/1 Приватний будинок 14 вул. Промислова, 34/2 Приватний будинок 15 вул. Промислова, 34/3 Приватний будинок 16 вул. Промислова, 34/4 Приватний будинок 17 вул. Промислова, 32 Житловий будинок 2 поверхи 18 вул. Промислова, 32/а Приватний будинок 19 вул. Промислова, 32/б Приватний будинок 20 вул. Промислова, 32/в Приватний будинок 21 вул. Промислова, 32/г Приватний будинок 22 вул. Промислова, 32/е Приватний будинок 23 вул. Промислова, 30 Житловий будинок 1 поверх 24 вул. Промислова, 30/б Житловий будинок 1 поверх 25 вул. Промислова, 30/в Житловий будинок 1 поверх 26 вул. Промислова, 30/г Житловий будинок 1 поверх 27 вул. Промислова, 28/а Житловий будинок 2 поверхи 28 вул. Промислова, 28/б Житловий будинок 2 поверхи 29 вул. М. Боровського, 36а/2 Приватний будинок 30 вул. М. Боровського, 36а/8а Приватний будинок 31 вул. М. Боровського, 36а/10 Приватний будинок 32 вул. М. Боровського, 36а/17 Приватний будинок 33 вул. М. Боровського, 36а/22 Приватний будинок 34 вул. М. Боровського, 36а/28 Приватний будинок 35 вул. М. Боровського, 36а/36л Приватний будинок 36 вул. М. Боровського, 36а/38 Приватний будинок 37 вул. М. Боровського, 36а/42 Приватний будинок 38 вул. М. Боровського, 36а/42А Приватний будинок 39 вул. М. Боровського, 36а/56 Приватний будинок 40 вул. М. Боровського, 36а/1а Приватний будинок 41 вул. М. Боровського, 36а/15 Приватний будинок 42 вул. М. Боровського, 36а/31 Приватний будинок 43 вул. М. Боровського, 36а/38А Приватний будинок

Электроснабжение будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. 1-я Ползунова: 1, 3, 4а, 5, 6а, 24

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 17:00

25 фев. 1-й Балтский: 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 1-й Февральский: 1, 3, 5, 7

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 1-й Ползунова переулок: 6, 24Б

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 17:00

25 фев. 1-й Флотский: 5, 7, 7а

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 1-й Чапаевский: 7, 13а

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 1-й Черноморский: 3, 4, 5, 5А, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 32_2, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 42б, 44, 44а

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 10 линия 6-ой ст. Люстдорфской дороги: 16, 18, 20, 22, 22А, 22Б

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 17:00

25 фев. 10-й Черноморский: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 7, 7а, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 20

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 11 линия 6-ой ст. Люстдорфской дороги: 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 30А, 32, 34, 36, 38

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 17:00

25 фев. 13-й Черноморский: 1, 2, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 121

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 2-й Балтский: 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 2-й Февральский: 1, 1А, 5, 7, 7а

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 2-й Флотский: 3, 4, 8

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 2-й Чапаевский: 1, 3, 6, 7

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 2-й Черноморский: 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 32, 34

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 2-я Пересыпская: 32, 34

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 3-й Балтский: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 3-й Флотский: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 3-й Чапаевский: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 3-й Черноморский: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 3-я Пересыпская: 5, 7, 11, 13, 13а, 15, 19, 21, 23, 25, 27

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 4-й Балтский: 2, 4, 5, 6, 6_3, 8, 9_11, 10, 11, 12, 14

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 4-й Флотский: 1

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 4-й Чапаевский: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 4-й Черноморский: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10А, 12, 13, 14, 15А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32_А, 33, 35, 39, 41, 41_А, 43

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 5-я Пересыпская: 16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 5-й Балтский: 7, 8, 10, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 5-й Чапаевский: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 5-й Черноморский: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 19/10, 19_10

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 6-й Балтский: 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 18А, 20, 21_а, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 29А, 30, 31, 31А, 31б, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 6-й Чапаевский: 2, 6, 8, 8а, 10

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 6-й Черноморский: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 6-я Пересыпская: 1, 2А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12_2, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 19, 20

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 7-й Балтский: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 8А, 9, 9а, 10, 12, 12а, 13

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 7-й Черноморский: 1, 1а, 2, 2,а, 2,б, 2а, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 7-я Пересыпская: 6, 8, 9, 9А, 10, 10а, 11, 12, 13, 13А, 14, 14_1, 14а, 14б, 16, 18, 20, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 31А, 32, 33, 36, 38, 42, 42А, 46, 46А, 48, 50, 50а

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7_1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21_2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37_1, 37_2, 37А, 37Б, 37В, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 45А, 46, 46А, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 67А, 67Б, 71, 72, 73, 74, 74а, 74Б, 75, 76, 76_78, 76-78, 77, 77_1, 77_5, 77в, 77Д, 77Е, 77к, 79, 80, 80А, 81, 81А, 82, 83, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 99, 99А, 100, 101, 103, 771, 774, 776

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 8 Марта 1-я Линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 8 Марта 2-я Линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 109, 109_1, 109_2, 109а

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 8 Марта 3-я Линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 8 Марта 4-я Линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 8 Марта 5-я Линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 8 Березня пер. 1-й: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 8 Марта пер. 2-й: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 8 Марта пер. 3-й: 4, 5, 6, 8, 10

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 8 Марта пер. 4-й: 2, 4, 6, 8, 10

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 8 Марта пер. 5-й: 4, 6, 8, 9

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 8 Марта пер. 6-й: 4, 8, 9, 10, 11

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 8 Марта пер. 7-й: 5, 6, 7, 8, 9

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 8 Марта пер. 8-й: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 8 Марта пер. 9-й: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47_1

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 8-й Балтский: 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 8-й Чапаевский: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 8-й Черноморский: 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 9В, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25_1, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44,б, 44а, 44А/1, 44б, 46, 48, 50, 52, 54

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 8-я Пересыпская: 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 9-й Чапаевский: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. 9-й Черноморский: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. Ивана Франко: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10а, 10б, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 17:00

25 фев. Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. Академика Королёва: 42, 44, 48/1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 17:00

25 фев. Базарная: 67, 69, 71, 73, 75, 94, 96, 98, 100, 102, 110, 114, 116, 118

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 19:00

25 фев. Базарная: 45

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 19:00

25 фев. Балтская дорога: 40, 40а, 43, 45, 47, 59, 60, 62, 62_1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. Балтская дорога: 25, 27, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 46, 58А, 60, 62, 67

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. Баркасный пер.: 1, 1а, 2, 4

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. Бородинская ул.: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 53а, 53Г, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 79А, 79Д

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 17:00

25 фев. Бригадная: 2, 3а, 3б, 4, 4б, 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 6, 6а, 7а, 7б, 7В, 7Є, 8, 8а, 8б, 9, 10, 10а, 11, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 13/5, 13/6, 13/7, 14, 15, 15/А, 15а, 16, 16а, 17, 17/1, 17А, 17б, 18, 18а, 19, 20, 20б, 21, 21а, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27-А, 28, 28а, 29, 29а, 29б, 30, 31, 31/3, 31а, 33, 34, 34а, 34-Б, 34-В, 36, 36а

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 17:00

25 фев. Большевистский пер.: 3, 4, 5, 6, 7, 8_1, 10

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. Большая Арнаутская: 84

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 19:00

25 фев. Главная: 1а, 1б, 1, 2, 3а, 3, 4, 5_5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. Гвардейская: 3, 5, 6а, 8, 8а, 10, 12, 12а

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 17:00

25 фев. Горизонтальная: 10, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21Б, 22, 23, 24, 25, 25Б, 26, 26\2, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 35б, 36, 38, 39, 40, 40а, 41, 41А, 42, 42А, 43, 43А, 44, 45, 45А, 46, 47, 52, 54, 56, 56а, 60

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 17:00

25 фев. Звонкая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. Долинская: 13, 14, 14а, 17, 17_3, 19, 21, 25, 27, 33, 33_1, 33_4

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. Жевахова: 4, 4а, 7, 7-9, 8, 9, 11, 11_1, 12, 13, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 37_39, 39, 41, 43, 43_1, 45, 45_2, 47, 49, 49_1, 51, 53, 53_2, 53_3, 55, 57, 59, 61, 61а, 92, 94

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. Жевахова гора: 17, 22, 30, 81

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. Закарпатская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29_1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. Заславского: 3, 4, 5, 6, 6/8, 7, 8, 10, 10/12, 15, 17, 21, 23

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 19:00

25 фев. Кавказская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. Кавказский пер.: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. Карышковского: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23А, 23Б, 25, 25_27, 26, 27, 28, 29, 30, 30,А, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 48а, 58, 60

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15Б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. Екатерининская улица: 55

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 19:00

25 фев. Кондрашина: 1, 1/2, 1/5, 3, 5, 7, 7/9, 7-9, 9-9а, 9А, 11а, 79/2

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 17:00

25 фев. Костанди: 187, 187/1, 189

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 17:00

25 фев. Левитана: 101, 101А, 101г

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 17:00

25 фев. Локомотивная: 1а, 1, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. Февральская: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20_6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. Магистральная улица: 56, 58, 58а

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 17:00

25 фев. Николая Аркаса ул.: 37а, 37Б, 39, 41, 43, 43\2, 45, 58, 58А, 60, 60а, 62, 64, 64А, 66, 68, 70а, 72, 74

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 17:00

25 фев. Мичурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 43

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. Навигационный пер.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. Нескучная ул.: 11, 12, 13, 13а, 14, 14/1, 15, 16, 17, 18, 18-А, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 24-28, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 36А, 53, 55

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 17:00

25 фев. Огородная улица: 103

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 17:00

25 фев. Патриотическая ул.: 25, 25а, 27, 27а, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 43А, 44, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64/66, 66, 68, 70, 72, 74, 76

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 17:00

25 фев. Петра Лещенко (Овидиоп): 34

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 17:00

25 фев. Петра Лещенко ул.: 24, 26, 30, 32, 34, 36, 36а, 40, 40а, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 100, 102

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 19:00

25 фев. Петра Лещенко ул.: 24, 26, 30, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 40а, 42, 44, 45, 47, 47-А, 48, 49, 49-А, 50, 51, 52, 53, 53/2, 54, 55, 55-А, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 61А, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 100, 102

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 17:00

25 фев. Ползунова улица: 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 2, 2А, 2Б

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 17:00

25 фев. Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. Преображенская улица: 49, 49/51, 53, 57, 59, 59/61, 61, 68

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 19:00

25 фев. Прокатная: 1а, 1б, 1в, 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. Пушкинская улица: 38/40

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 19:00

25 фев. Северная улица: 11, 11А, 18, 18 А, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 30, 30 А, 32, 34, 34 А, 34 В, 38, 40, 40 А, 42, 42 А, 44

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 17:00

25 фев. Рынковая: 7

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. Ришельевская улица: 35/37, 38, 39, 40, 41, 42

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 19:00

25 фев. Троицкая улица: 33

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 19:00

25 фев. Успенская улица: 42, 44, 48

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 19:00

25 фев. Успенская улица: 72, 109, 111, 115, 119, 121, 123, 127, 127/3, 129

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 19:00

25 фев. Утёсова улица: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 14/1, 14/21, 14/59, 14/64

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 19:00

25 фев. Ученическая улица: 43а, 57, 59, 61

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 17:00

25 фев. Ученическая улица: 43а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 19:00

25 фев. Флотская: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. Фонтанская дорога -прим: 65

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 17:00

25 фев. Фонтанская дорога-киев: 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 20А, 22, 204

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 17:00

25 фев. Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. Хуторская: 95Е

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. Чапаева: 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. Черновицкий-Стах пер.: 21, 21 Б, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 31А, 32, 34, 36, 38, 40

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 19:00

25 фев. Черновицкий-Стах пер.: 21, 21 Б, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 31А, 32, 34, 36, 38, 40

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 17:00

25 фев. Черноморский 3 пер.: 31А

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. Чубаевская: 1а, 1, 2, 2\А, 4, 4а, 6, 10, 10а

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

25 фев. 17:00

25 фев. пл. Мичурина: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14_1, 14а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев. пер.Асеева (7-й Чапаевский): 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 16:00

25 фев. 17:00

25 фев.

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