Кто в Одессе 10 июня останется без света

По приказу НЭК Укрэнерго, 10 июня, с 16:00 до 22:00 будут действовать стабилизационные отключения по графику.

«Отключения света необходимы для балансировки энергосистемы, испытавшей тяжёлые разрушения после многочисленных атак врага», — объясняют ситуацию в ДТЭК «Одесские электросети».

Проверить информацию об электроснабжении и ознакомиться с графиком отключений можно здесь.

Кроме того, часть одесситов будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Центральными РЭС по таким адресам: Педагогическая, 18, Фонтанская дорога, 47Б, Ближние Мельницы (Кондренко), 97-99, Малишевского (Гастелло), 9-55, Цветочная, 1-21, Апрельская, 20 – 33, Клименко, 25,3 31, 44-60, 64-74, Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27, Косяченко Алексея, 2-54, Йозефа Прибика (Минская), 30 – 49, Платанова, 11-126, Радостная, 114,116, Святослава Рихтера, 33-109, Сельская, 29-44, Татьяны Тэсс, 3, 8, 11-19, 34, 43, Туристская, 7-9, 14, 15, пер. 1-й Сиреневый, 1-6, пер. 2-й Сиреневый, 1-19, пер. Сиреневый, 2, пер. Ковровый, 5-9, Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 34, 37, проезд Сиреневый, 1-6. Работы продлятся до 19:00.

Северные РЭС: Авангардная, 1 – 31, Бадаева, 9, 63, 71-86, 90, Высокая, 1-20, Генерала Гудовича, 1-39, Дорожная, 1 – 22, Лиственная, 1 – 13, Летняя, 1-41, Металлистов , 1 – 15, Мирная, 1-29, Неждановой, 1-115, Шполянская (Никитина), 74, 91-119, Обрывистая, 1 – 22, Озёрная, 26-66, Осенняя, 1-12, Павлодарского, 1- 76, П. Коровицкого, 1 -151, Светлая, 1 — 14, Сергея Ядова, 58, Украинская, 1-20, Хавкина, 2-74, пер. Бадаева, 1-21, пер. Ковыловой, 1-17, пер. Крыжановский, 1-28, пер. Неждановой, 1-8, пер. Ионы Атаманского (пер. Пролетарский), 1-15, пер. Сумской, 2 – 28, пер. Шахтинский, 1-19, пер. Шебелинский, 1-16, 1-я Пересыпская, 1, пер. 1-й Пересыпский, 1-19, спуск 2-й Пересыпский, 1-23. Работы до 18:00.

Южные РЭС: 17-я линия 6-й ст. Люстдорфский дор. 35-50, Костанди, 203/корп.1-5, Левитана, 141, Люстдорфская дор., 55/6. Работы до 17:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференцированности по уровню потребления.

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