В Германии открылись рождественские локации, но экономить свет не будут

В городах Европы начали работу рождественские ярмарки.

Об этом сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на Associated Press.

Как пишет агентство, в городах по всей Европе чиновники «борются с выбором»: уменьшить рождественское освещение, чтобы сэкономить на оплате электричества, или наоборот, сделать полноценную праздничную иллюминацию после двух лет карантинных ограничений.

В Германии экономить не планируют. В плане сокращения потребления энергоресурсов исключено «религиозное освещение», в частности, освещение на Рождество, говорится в материале.

«Праздник будет ярко сиять в Германии, где сезон в конце года является основным стимулом для розничных продавцов и ресторанов. Многие дворы выглядят как кадры из американского рождественского фильма», — проворчала организация Environmental Action Germany.

По информации немецкого издания «Aussiedlerbote», некоторые рождественские ярмарки в последние годы стали более коммерческими, например, ярмарка на Потсдамской площади в Берлине. Но многие из них по-прежнему сохраняют традиционный характер, предлагая местные деликатесы в уютной атмосфере. Не исключением будет и этот год.

Как сообщала Одесса News, в ночь на вторник, 22 ноября, на Староместской площади в центре Праги установили главную рождественскую ёлку.

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