Министр культуры: Европа не закрыла небо Украины, то хоть, может, защитит Одессу

Германия поддержит внесение Одессы в основной список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре.

Об этом сказал Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко во время встречи с министром ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудией Рот в Одессе, — сообщается на официальном сайте министерства.

«Госпожа Рот была поражена нашим культурным наследием, тем, как мы его охраняем и спасаем от войны, тем, как самоотверженно боремся за его сохранение. Поэтому госминистр заверила, что Германия поддержит внесение Одессы в основной список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре. Это очень важный шаг солидарности и безопасности. Европа не смогла закрыть небо Украины, то хотя бы сможет своеобразным образом защитить Одессу», — сказал Ткаченко.

Ткаченко и Рот

По его словам, министерство планирует представить досье на ускоренное включение в список ЮНЕСКО уже в июле. «В настоящее время вместе с мэрией Одессы мы готовим досье и надеемся на скорую процедуру, которая, по сути, станет прецедентом», — отметил Ткаченко.

Госпожа Рот выразила всестороннюю поддержку Украине в её культурном развитии, стремлениях и реальных действиях по сохранению культурного наследия.

«Культурное наследие Украины – это часть всемирного наследия человечества. Именно поэтому человечество должно отвечать за его сохранение. Одно дело читать о войне в Украине, а совсем другое — видеть её воочию. Теперь я вижу, что Путин воюет против вашей культуры, против вашей идентичности. А значит – война ведётся против всего культурного демократического мира. Когда культура уничтожена, у демократии больше нет голоса. Следовательно, мы должны противостоять этому вместе», — отметила Рот.

Как сообщала Одесса News, 6 июня Государственный министр по вопросам культуры Германии Клаудия Рот прибыла с двухдневным визитом в Одессу, став первым представителем немецкого правительства, посетившим город со времени российского масштабного вторжения в Украину.

Фото: Минкульт, Укринформ

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