Зеленский в Париже провёл встречу с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем

8 февраля Президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в столице Франции Париже.

Как информирует 9 февраля официальный сайт Офиса Президента Украины, Зеленский провёл встречу с Президентом Франции Эммануэлем Макроном и Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем и трёхсторонние переговоры.

Общаясь с представителями СМИ перед началом трёхсторонних переговоров в Париже, Глава Украинского государства акцентировал, что Франция и Германия были рядом с Украиной во время полномасштабного российского вторжения, и вместе удалось обеспечить крепкое единство всей Европы.

Президент выразил благодарность лидеру Франции за решение о предоставлении Украине лёгких танков, а канцлеру Германии – за предоставление мощной системы ПВО IRIS-T. Глава государства назвал эти решения историческими и отметил, что есть потенциал для дальнейшего усиления партнёрства.

«Чем раньше Украина сможет получить мощное дальнобойное оружие, Эммануэль, тем раньше наши пилоты смогут получить современные самолёты. Олаф, чем крепче будет наша танковая коалиция – я благодарен вам за то, что вы начали этот путь, – тем скорее закончится эта российская агрессия и мы вернём Европе уверенный мир», – заявил Владимир Зеленский.

В ходе встречи стороны рассмотрели возможности поставки Украине необходимого оружия, а также вопроса продолжения экономической, политической поддержки и усиления санкционной политики в отношении государства-агрессора.

Кроме того, была обсуждена реализация инициированной Президентом Украины формулы мира, которая способна обеспечить устойчивое прекращение войны на справедливых условиях и с соблюдением норм международного права.

Со своей стороны Эммануэль Макрон подчеркнул, что визит Президента Украины во Францию и встреча трёх лидеров являются символом доверия, которое связывает их страны.

«Преступление агрессии нельзя воспринимать ни при каких обстоятельствах. Особенно от такого государства как Россия. Именно поэтому мы бок о бок с Украиной. Мы настроены поддерживать Украину к победе и восстановлению её законных прав», – отметил он.

Президент Французской Республики заверил, что Украина может рассчитывать на поддержку Франции и других европейских союзников.

Федеральный канцлер Германии перед началом встречи акцентировал, что с начала войны государства-партнёры, в частности Германия, оказывали Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку. Олаф Шольц отметил усиление системы ПВО и снабжение нашей страны танками. Канцлер убеждён, что Украина должна получать помощь от партнёров до тех пор, пока в этом будет необходимость.

В конце встречи Эммануэль Макрон вручил Владимиру Зеленскому орден Почётного легиона – высшую награду Франции, которую присуждает Президент.

Как сообщала Одесса News, 8 февраля Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Великобританию, где был принят Королём Чарльзом, встретился с Премьер-министром Соединённого Королевства Риши Сунаком, выступил в британском парламенте, посетил военную базу Bovington Camp, на которой проходит подготовка украинских военнослужащих.

Фото: ОПУ

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