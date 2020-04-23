Зеленский за год своего президентства понял, что Супрун завела медицину не туда

Президент Украины Владимир Зеленский намерен изменить подход к медицинской реформе, поскольку считает её неудовлетворительной.

Об этом Глава государства Владимир Зеленский отметил в фильме «Год Президента Зеленского».

«Моё впечатление: особенно коронавирус показал, что это за медицинская реформа. Он показал, что больницы не готовы. Количество инфекционных больниц не готово к такому вызову. Заработная плата, условия наших врачей, в которых они работают, где нет ремонта в больницах уже много лет, и заработная плата врачей очень низкая. Инфраструктуры медицинской нет», — сказал Зеленский.

По его словам, заявления некоторых чиновников о готовности системы здравоохранения к коронавирусу оказались ложью.

«Все нам говорили, что «будьте спокойны, у нас есть запас, у нас есть маски, их миллионы на складах, у нас три тысячи работающих ИВЛ, у нас десятки лабораторий для проверки тестов». Ну так я вам скажу, что у нас было пять неработающих лабораторий. Сейчас работают 35. У нас ИВЛ более или менее работающих не было даже тысячи. На страну, где 40 миллионов», — добавил он.

Зеленский убеждён, что нужны перемены.

«Поэтому когда большими буквами пишем на плакате: «Вот она, вторая очередь медицинской реформы», мы видим, что после коронавируса нужно полностью изменить подход. Мы только сейчас увидели, что у нас есть. Кроме медиков прекрасных и одних из лучших в мире, ничего нет. Вот и вся медицинская реформа», — сказал Зеленский.

Кстати. С 1 апреля в Украине начался второй этап медицинской реформы. По информации Министра здравоохоанения Максима Степанова, в связи со вторым этапом медреформы и дефицитом финансирования в стране остро стала проблема увольнения и сокращения медиков. По его словам, если мы не покроем дефицит в средствах, придётся закрывать бригады в сельской местности, в районах, сокращать в каждом регионе бригады экстренной помощи. Недофинансирование наблюдается также в противотуберкулёзной медслужбе, психиатрических больницах и высокоспециализированном медицинском направлении.

Как сообщала Одесса News, по информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 22 апреля в Одессе лабораторно подтверждены 44 случая COVID-19.