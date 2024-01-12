Одесская больница стала первой в Украине, где появились супер-технологические кровати

Одесская область стала первым регионом в Украине, где появились супер-технологические кровати для лечения пациентов с ожоговой травмой.

Об этом сообщает в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Благодарю друзей — благотворительные фонды «УНИЛЕКС» и «Милосердие Виктор» за предоставление Одесской городской клинической больнице №10 уникального оборудования, которое впервые представлено в Украине», — пишет Олег Кипер.

Отмечается, что койки для лечения пациентов с ожоговой травмой с флюидизированным воздухом PEARLS. Они позволят улучшить качество оказания медицинской помощи при ожогах: снизить количество осложнений, инфицирование ран и возникновение пролежней.

Также благотворители передали реанимационные тележки и каталки, что позволит организовать экстренную медицинскую помощь на территории всего заведения.

Одесса News информировала, что для городской клинической больницы №1 (Еврейской больницы) на средства муниципального бюджета в рамках реализации Городской целевой программы «Здоровье» приобретено новое оборудование для эндоскопической диагностики.

Фото: ООГА/Telegram

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