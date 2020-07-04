Препарат «Ремдесивир» — панацея от коронавируса?

Европейская комиссия объявила о решении выдать официальное рыночное разрешение для препарата Remdesivir, который стал первым официально признанным на уровне ЕС медицинским средством для лечения COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии, пишет Укринформ.

«Это разрешение, которое было оформлено по ускоренной процедуре, было выдано по рекомендации Европейского медицинского агентства (EMA) и последующим согласованием со странами-членами. Защита общественного здоровья является ключевым приоритетом Еврокомиссии, поэтому, исходя из этого, данные о Remdesivir были оценены в исключительно короткий период, в течение одной недели после рекомендации EMA, хотя обычно эта процедура длится 67 дней», — говорится в сообщении.

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес назвала решение об авторизации лекарств против COVID-19 важным шагом вперёд в борьбе с вирусом.

«Мы смогли предоставить это разрешение менее чем через месяц после подачи заявки, что демонстрирует готовность ЕС быстро действовать в целях введения новых путей лечения. Мы не потеряем ни одной возможности в усилиях по обеспечению людей надёжными методами лечения или вакцинации», — отметила еврокомиссар.

Компания-производитель препарата Remdesivir обнародовала ценовые предложения для правительства и частных больниц в США, которые колеблются от $390 до $520 за флакон.

Как сообщает CNN, «компания Gilead Sciences, которая производит препарат против COVID-19…, заявила в открытом письме, что решила установить цену в $390 за флакон (препарата Remdesivir – ред.) для продажи правительству США», — отмечается в сообщении.

Таким образом, типичный пятидневный курс лечения, который будет включать использование шести флаконов одним пациентом, будет стоить $2340.

Вместе с тем стоимость препарата для частных страховых компаний составит $520, что будет равняться $3120 за курс для пациента.

Как правило, в США люди не платят полную сумму за лечение, поскольку пользуются системой медицинского страхования Medicare, а также услугами частных страховых компаний, действующих в США.

Кстати. Препарат Remdesivir сейчас считается единственным средством, который подтвердил свою эффективность в помощи людям, которые тяжело переносят COVID-19. Он, в частности, снимает лихорадку у таких пациентов и позволяет им легче справляться с симптомами недуги. Препарат рекомендуется для лечения COVID-19 у взрослых и подростков старше 12 лет, страдающих пневмонией и нуждаются в дополнительной вентиляции лёгких. Исследования EMA подтвердило, что больные COVID-19, которые получали ремдесивир, выздоравливали в среднем на четыре дня быстрее, чем другие пациенты. Использование препарата также разрешено в Японии.

Одновременно продолжается разработка вакцины против COVID-19. В настоящее время в мире проводится тестирование как минимум 17 вакцин на людях, сообщает WCNC Charlotte, а 179 вакцин находятся в разработке.

По словам американских специалистов, действенная вакцина может быть доступна в начале 2021 года.

Что касается гидроксихлорохина, этого противоречивого средства, которое связано с большим риском летального исхода больных коронавирусом, но которое принимал президент США Дональд Трамп с целью профилактики, то к его тестированию вновь вернулись в Великобритании.

Как информирует Daily Mail, «на испытания с целью проверить, может ли гидроксихлорохин защищать людей от болезни COVID-19, снова получено разрешение от регуляторов медицинской отрасли Великобритании».

Отмечается, что в начале июня Британское регуляторное агентство по лекарственным средствам и медикаментам запретило испытания гидроксихлорохина на фоне беспокойства относительно его безопасности для пациентов.

Те временем, как сообщает Worldometer, США продолжает оставаться первой в антирейтинге тройке стран с наибольшим количеством больных COVID-19. По состоянию на утро 4 июля, число больных COVID-19 в этой стране достигло отметки в 2 890 588 (+53 399 за сутки), из которых 132 101 умерли (+616 за сутки).

На втором месте — Бразилия, где уже умерли от коронавируса 63 254 человека (+1 264). Третью ступеньку занимает Великобритания, где умерли 44 131 (+136 за сутки).

Всего в мире 11 197 278 заболевших COVID-19 (прибавление за сутки на 207 029 человек), из которых умерли 529 197 (+5 021).

Украина сегодня находится на 34-м месте по количеству заболевших.

Как сообщала Одесса News, в американском штате Алабама проводят опасные «коронавирусные вечеринки» для того, чтобы заразиться болезнью COVID-19.