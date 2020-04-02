В Одессе создали Экспертный совет по снижению риска заболеть COVID-19

1 апреля в Одессе создан Экспертный совет по вопросам снижения риска инфицирования и предупреждения распространения острой респираторной инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Экспертный совет будет разрабатывать соответствующие рекомендации, а также заниматься стратегическим планированием. По приглашению Одесского городского головы Геннадия Труханова в состав совета вошли профильные специалисты высокого уровня», — говорится в сообщении.



Отмечается, что 1 апреля состоялось первое заседание Экспертного совета.



«Создание Экспертного совета стало требованием времени. Это своеобразная фокус-группа, которая с позиции имеющегося опыта и знаний сможет предложить максимально верное решение, что значительно повысит эффективность нашей работы в борьбе с распространением и лечением коронавируса», — отметил Геннадий Труханов.



В ходе заседания прошло обсуждение текущей ситуации, создания кадрового медицинского резерва, а также вопросов, связанных с лечением тяжёлых случаев коронавирусной инфекции, в частности, протокола лечения и обслуживание аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Было отмечено, что на данный момент в Одессе есть необходимые расходные материалы и специалисты, которые смогут проводить ИВЛ-лечение на имеющихся аппаратах. В случае закупки новых аппаратов необходимо предусмотреть вопрос подготовки соответствующих специалистов.

Также на данный момент существует нехватка младшего медицинского персонала. В связи с этим будут направлены соответствующие обращения в профильные учреждения высшего образования о составлении списка студентов, готовых работать в городских медучреждениях, которые проводят приём больных с подозрением на коронавирус и лечение пациентов с COVID-19.

К работе в составе Экспертного совета приглашены:

— Балановская Ольга Ивановна — главный специалист отдела государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Одесского городского управления, главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области;

— Лаврюкова Светлана Яковлевна — директор КНП «Городская клиническая инфекционная больница» Одесского городского совета, заслуженный врач Украины;

— Петелкаки Александр Владимирович — главный внештатный специалист по анестезиологии и реанимации департамента здравоохранения Одесского горсовета, к.м.н., доцент;

— Харченко Юрий Петрович — заведующий кафедрой детских инфекционных болезней Одесского государственного медицинского университета, д.м.н., профессор;

— Чабан Татьяна Владимировна — заведующая кафедрой инфекционных болезней Одесского государственного медицинского университета, д.м.н., профессор.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на утро 2 апреля лабораторно подтверждено 14 случаев Covid-19 в Одесской области. Ещё 98 человек ожидают результатов ПЦР-тестирования.

Фото: «Одесса»