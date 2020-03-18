Россия, Молдова, Чили и Перу закрыли границы своих государств

В 00:00 18 марта Россия временно прекращает пропуск на свою территорию иностранцев и лиц без гражданства.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Согласно постановлению правительства РФ, ограничения временного въезда в их страну не касается аккредитованных или назначенных сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных на территории Российской Федерации, а также членов семей указанных лиц, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обычные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.



Пропуск пешеходов через пункты пропуска не производится.

Могут въехать в Украину с территории РФ: граждане Украины; лица, имеющие право на постоянное или временное проживание в Украине, являются супругами или детьми граждан Украины, работники иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Украине, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей; водители и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств, члены экипажей.

Власти Молдовы ввели чрезвычайное положение на 60 дней в связи с эпидемией коронавируса, информирует NewsMaker.



«Председатель правительства Ион Кику пояснил, что такой срок чрезвычайного положения ааедён из-за пессимистического прогноза в Европе.

«Я буду рад прийти через неделю и попросить отменить ЧП, если это будет возможно», — заявил Кику.

На сегодняшний день в Молдове зафиксировано 29 случаев заражения коронавирусом.

Чили и Перу в понедельник закрыли границы для иностранцев, с целью ограничить распространение коронавируса на континенте. Об этом пишет Buenos Aires Times.



Сообщение поступило на фоне того, как в Чили в понедельник выросло в 2 раза количество подтверждённых случаев коронавируса до 155 человек.

Президент Перу Мартин Вискарра объявил двухнедельный карантин.

Другие страны региона — Аргентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай — сообщили о частичном закрытии своих границ, тогда как в Парагвае даже ввели ночной комендантский час.



Как сообщала Одесса News, по состоянию на 18 марта в в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев заражения Covid-19, два из них — летальные. В Одессе случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано.