COVID-19 в Одесской области: 73 новых случая за сутки

Всего в Одесской области на утро 29 июля общее количество больных коронавирусом составляет 3 тысячи 104 человека.

По сообщению ресурса Аппарата СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано 73 новых случая.

За сутки летальных случаев не зафиксировано. Общее их количество сегодня — 44.

Выздоровевших за сутки 17 человек. Общее их число с начала пандемии достигло 1 246 человек.

Продолжают болеть в Одесской области 1 814 человек.

Показатели еженедельной динамики распространения COVID-19 по Одесской области свидетельствуют о продолжении роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией, нередко связанных с несоблюдением эпидемиологических правил поведения в условиях карантина.



Как сообщала Одесса News, по состоянию на 29 июля, в Украине лабораторно подтверждены 67 597 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 022. В течение суток зафиксирован 21 летальный случай. Всего в Украине зарегистрировано 1 650 смертей от COVID-19.