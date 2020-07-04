Грек убил 74 норки, чтоб их шкурки продать в Украине

Более 70 норковых шкурок обнаружили пограничники Измаильского отряда в пункте пропуска «Рени».

Как сообщает Госпогранслужба, норковые меха вёз водитель рейсового автобуса из Греции.

Реализуя оперативную информацию, пограничники совместно с представителями таможни провели углублённый осмотр рейсового автобуса болгарской регистрации, следовавший из Афин в Киев.

«В результате осмотра места для отдыха водителей были обнаружены два полиэтиленовых свёртка с натуральным мехом. Всего в них находилось 47 шкурок коричневого цвета и 27 белого.

Водитель автобуса — гражданин Греции — пояснил, что вёз мех пушистого зверька для продажи в Украине.

Отмечается, что на иностранца составлен протокол о нарушении таможенных правил, а незадекларированный товар, предварительная стоимость которого составила почти 52 000 гривен, изъят сотрудниками таможни до решения суда.



Как сообщала Одесса News, в Черноморском морском порту пограничники совместно с таможенниками во время оформления теплохода «Sea Partner» на выезд в Турцию предотвратили вывоз из страны 23 кг янтаря.

Фото и видео: Госпогранслужба