В Одесской области за одну ночь пограничники задержали 10 нарушителей

В Одесской области за ночь 5 октября пограничники задержали 10 нарушителей государственной границы.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Так, трое граждан Украины задержали ночью пограничники Измаильского отряда на государственной границе недалеко от села Кубей Болградского района. Правонарушители, жители Одесской области, пытались попасть на территорию Молдовы вне пунктов пропуска.

Отмечается, что спустя час четыре человека призывного возраста также попытались штурмовать государственную границу в Молдову, но уже в Измаильском районе. Жителей Донецкой, Днепропетровской и Ровенской областей задержали пограничники вблизи села Котловина.

Благодаря тому, что Государственная пограничная служба Украины внедряет использование современных видов вооружения и техники, правонарушители были обнаружены с помощью тепловизора.

Кроме того, оперативники Белгород-Днестровского отряда обнаружили и задержали троих мужчин, которые намеревались попасть в Молдову. Жители Запорожской, Черниговской и Одесской областей добрались до одного из населённых пунктов Одесской области и ждали удобного времени для реализации своих противоправных намерений, разоблачённых правоохранителями.

На всех задержанных пограничники составили протоколы об административных правонарушениях по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы».

Также проверяется информация в РТЦК и СП в отношении каждого человека.

По двум случаям принимается решение об открытии уголовного производства по ст.332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года оперативники Измаильского погранотряда совместно с сотрудниками Миграционной полиции ГУ Нацполиции в Одесской области, при силовой поддержке пограничных спецподразделений задержали преступную группировку, занимавшуюся незаконной переправкой лиц через государственную границу.

Фото: Госпогранслужба

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