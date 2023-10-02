В Одесской области пограничники устранили ещё один канал переправки «уклонистов»

Оперативники Измаильского отряда совместно с сотрудниками Миграционной полиции ГУ Нацполиции в Одесской области, при силовой поддержке пограничных спецподразделений задержали преступную группировку, занимавшуюся незаконной переправкой лиц через государственную границу.

Мероприятия проводились в рамках уголовного производства по ст.332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» под процессуальным руководством Приморской районной прокуратуры города Одесса, — сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что двое преступников были задержаны в Одесса и посёлке Сарата.

Предварительно установлено, что дельцы осуществляли подбор желающих незаконно пересечь границу, используя особенности проезда транзитного участка трассы М-15 («Одесса–Рени»), а затем непосредственно переправляли их в Молдову.

«За такие услуги благодарные клиенты платили денежные средства в размере от 4,5 до 5 тысяч долларов США», — говорится в сообщении.

В ходе обысков двух квартир и двух транспортных средств правоохранители обнаружили 5 мобильных телефонов, с помощью которых осуществлялась противоправная деятельность, денежные средства в размере почти 14 тыс. гривен, свыше 2 тыс. долларов США.

В настоящее время организаторы незаконной переправки лиц через государственную границу Украины задержаны, транспортные средства, документы изъяты, досудебное расследование продолжается.

Одесса News информировала о том, что в сентябре 2023 года очередной канал незаконной переправки лиц за границу разоблачили сотрудники внутренней и собственной безопасности «Юг» Госпогранслужбы совместно с сотрудниками Нацполиции.

Фото и видео: Госпогранслужба.

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