На Кучурганском водохранилище пограничники демонтировали подводный трубопровод

Во время проверки полученной информации о возможной подготовке к совершению противоправной деятельности пограничники Подольского отряда обнаружили трубопровод.

Как сообщает Госпогранслужба, полиэтиленовую трубу диаметром 32 мм нашли в камышах у берега Кучурганского водохранилища в Одесской области.

«Трубопровод проложили противоправные элементы, которые, вероятно, планировали незаконное перемещение спирта или других жидкостей через границу. Шланг проходил под водой в направлении границы с Молдовой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что конец шланга был закрыт заглушкой, каких-либо характерных запахов из него не ощущалось, поэтому можно утверждать, что трубопровод только готовили для возможного использования.

Всего пограничники демонтировали около 200 метров трубопровода к линии прохождения границы.

«Пограничники для выявления различных подземных конструкций, которые могут использоваться в противоправной деятельности на государственной границе, также активно применяют сканирующие радары. Сейчас военнослужащие из георадаром обследуют участок Измаильского отряда. Недавно мониторинг осуществлялся и участка Белгород-Днестровского отряда», — информируют пограничники.

Как сообщала Одесса News, днями на Кучурганском водохранилище пограничники обнаружили подводную «субмарину», которую, по всей видимости, использовали в контрабандистских целях.

Фото и видео: Госпогранслужба