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«Шкоду» угнали в Чехии, а нашли в Одесской области

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4 февраля пограничники Подольского отряда установили транспортное средство, находившееся в международном розыске.

Как сообщает Госпогранслужба, в пункте пропуска «Платоново» во время проверки легкового автомобиля «SKODA», которым в Молдову ехал наш соотечественник, выяснилось, что автомобиль угнали на территории Чехии ещё в феврале 2019 года и сразу данные об угоне были внесены в базу Интерпола.

Также установлено, что автомобиль на время постановки на контроль уже находился на территории Украины.

Отмечается, что пограничники немедленно проинформировали Укрбюро Интерпола в Киеве и Национальную полицию.

Фото: Госпогранслужба

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