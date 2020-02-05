«Шкоду» угнали в Чехии, а нашли в Одесской области

4 февраля пограничники Подольского отряда установили транспортное средство, находившееся в международном розыске.

Как сообщает Госпогранслужба, в пункте пропуска «Платоново» во время проверки легкового автомобиля «SKODA», которым в Молдову ехал наш соотечественник, выяснилось, что автомобиль угнали на территории Чехии ещё в феврале 2019 года и сразу данные об угоне были внесены в базу Интерпола.

Также установлено, что автомобиль на время постановки на контроль уже находился на территории Украины.

Отмечается, что пограничники немедленно проинформировали Укрбюро Интерпола в Киеве и Национальную полицию.

Фото: Госпогранслужба