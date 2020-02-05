Пограничники перекрыли спиртопровод Белгород-Днестровский-Молдова

Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили на границе с Молдовой подземный трубопровод длиной пол километра.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Реализуя оперативную информацию, правоохранители на участке отдела пограничной службы «Раздельная» в 500 метрах от границы обнаружили под землёй полиэтиленовую трубу с остатками жидкости с характерным запахом спирта.
Трубопровод, вероятно, был проложен для незаконного перемещения спирта с территории Приднестровья к Украине.
Всего пограничники на направлении с.Новое (Украина) — с.Никольское (РМ) извлекли из-под земли около 500 метров шланга диаметром 20 мм.
По данному факту извещены компетентные правоохранительные органы.
В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.
Фото и видео: Госпогранслужба