Пограничники перекрыли спиртопровод Белгород-Днестровский-Молдова

Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили на границе с Молдовой подземный трубопровод длиной пол километра.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Реализуя оперативную информацию, правоохранители на участке отдела пограничной службы «Раздельная» в 500 метрах от границы обнаружили под землёй полиэтиленовую трубу с остатками жидкости с характерным запахом спирта.

Трубопровод, вероятно, был проложен для незаконного перемещения спирта с территории Приднестровья к Украине.

Всего пограничники на направлении с.Новое (Украина) — с.Никольское (РМ) извлекли из-под земли около 500 метров шланга диаметром 20 мм.

По данному факту извещены компетентные правоохранительные органы.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.



Фото и видео: Госпогранслужба