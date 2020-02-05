Куда чаще всего ездили украинцы в 2019 году

Госпогранслужба обнародовала данные о пассажиропотоках за границу в 2019 году, отметив увеличение выезда украинцев в страны ЕС и сокращение поездок в Российскую Федерацию.

Данные опубликованы на сайте ведомства.

«Недавно Госпогранслужба сообщала о рекордном количестве граждан — более 102 млн, которые на протяжении 2019 года были подвержены паспортному контролю … От общего количества украинцев сухопутную границу со странами ЕС пересекли около 30,5 млн наших соотечественников, которых и на выезд, и на въезд следовало по 15 млн. Этот показатель вырос на полмиллиона по сравнению с 2018 годом», — говорится в сообщении.

Тенденция к росту пассажиропотока в Евросоюз наблюдалась еще до запуска безвизового режима. Так, в 2014 году границу с ЕС пересекли 22,5 млн украинцев, в 2015-м этот показатель вырос на один миллион, а в 2016-м — еще на два миллиона.

«Наблюдалось увеличение потока … в Германию (+31%), Италию (+26%), Португалию (в 33 раза больше), Австрию (в 1,9 раза), Испанию (в 1,6 раза), Грецию (+46%), Францию ​​(+13%), Чехию (+38%). Также ГПСУ наблюдала увеличение пересечений границы нашими соотечественниками в направлении Канады, Норвегии, Исландии, Ирландии и Люксембурга», — сообщает Госпогранслужба.

Сухопутную границу украинцы чаще всего пересекали в направлении Польши — 9,9 млн граждан. На втором месте по количеству путешествующих оказалась Россия — её посетили 3,9 млн украинцев, что на 6% меньше, чем в 2018 году. Пассажиропоток из Украины в Венгрию вырос на 5% — до 3,4 млн человек.

Также популярностью среди украинцев пользуются Молдова (1,4 млн), Беларусь и Румыния (по 1,2 млн), Словакия (1 млн).

Относительно туристических стран, то, по данным Госпогранслужбы, в 2019 году на 37% вырос пассажиропоток в Катар, на 36% — в Египет, на 23% — в Грузию, на 21% — в Турцию, на 20% — в ОАЭ и на 15% — на Кипр.

Самолёты для путешествий в 2019 году использовали 15 млн украинцев, что на 3,5 млн больше, чем в 2018 году.