Газовая плита vs Электрическая плита: что выбрать для туристических походов

Портативные плиты для путешествий и похода – это отличная возможность что-нибудь приготовить или разогреть.

Когда возникает необходимость приобрести походный вариант, чаще всего выбираются туристические газовые плиты по этой ссылке, где есть большое количество вариантов на выбор. Этот вариант исполнения более безопасный, если сравнивать с горелками.

В качестве альтернативы можно выбрать электрическую плиту, но этот вариант удобен для дач, коттеджей, частных домов и прочих объектов, где есть электричество. Для похода лучше всего выбирать портативные плиты на газе, которые работают от небольших баллонов.

Преимущества портативной плиты

В пользу этого варианта говорит несколько плюсов:

безопасное применение в палатке, ведь плита не создаёт факел из огня;

небольшой вес и мобильность;

прочность и долговечность;

простая конструкция;

минимальное время нагрева.

Дополнительное удобство гарантируется наличием кейса, куда плиту удобно поместить.

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Разновидности туристических плит

Классификация данных изделий включает разные параметры и характеристики:

Материал. Производители используют керамику и алюминий. Последние лёгкие и практичные, хотя керамические модели имеют минимальный расход газа, они прочные и безопасные; Количество конфорок. Чаще всего устанавливается одна конфорка для уменьшения габаритов, но есть модели и на две конфорки; Комплектация. Кейс, защита от огня, подставки, дополнительный баллон и многое другое.

Многие модели дополняются автоматическим поджогом, удобным местом для расположения баллона, а также возможность для подключения внешнего баллона на 5 и более литров. В этом случае используется специальный переходник и шланг.

Где купить газовые плиты?

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