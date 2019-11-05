Одесса представлена на крупнейшей турвыставке в Лондоне

4 ноября в Лондоне (Великобритания) начала работу международная туристическая выставка WTM London, которая продлится до 6 ноября.

Как сообщает официальный сайт города, Одесса в третий раз представлена на этом туристическом форуме, одной из крупнейших бизнес-платформ с 1980 года, где встречаются профессиональные поставщики туристических услуг.

«Выставка охватывает более 50 000 визитёров, более 5 000 экспонентов из 200 стран мира. Выставочные павильоны WTM London демонстрируют все виды туристической продукции и предложения по смежным услугам. География участников охватывает как популярные, так и экзотические, еще не освоенные туристические направления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для Одессы участие в выставке не только откроет новые туристические возможности, но и будет способствовать привлечению иностранных туристов, расширению сотрудничества с другими странами и городами, а также укреплению деловых контактов и поиску новых.

На стенде Одессы каждый желающий может получить информацию о туристической привлекательности города, описание достопримечательностей, ознакомиться с гастрономической и бизнес-составляющими.



Фото: «Одесса», Facebook