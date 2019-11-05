Нападающий южненского «Химика» — лучший игрок тура в Суперлиге

Форвард южненской баскетбольной команды «Химик» Льюис Салливан признан лучшим игроком MVP тура в Суперлиге.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Американец также вошёл в символическую сборную тура. Кроме него, в неё вошли Иссуф Санон («Днепр»), Александр Беликов («Черкасские Мавпы»), Сергей Павлов («Киев-Баскет») и Дейонте Симмонс («Запорожье»).

Отмечается, что Салливан в победном матче своей команды против «Николаева» (77:65) набрал 20 очков, сделал 13 подборов и отдал 2 передачи.

В следующем туре 8 ноября «Химик» сыграет на выезде против «Харьковских Соколов». Сейчас действующий чемпион Украины занимает второе место в Суперлиге с пятью победами в шести матчах.

Кстати. Американец Льюис Салливан (1995 г.р., 201 см, 105 кг) с 2014 по 2019 годы выступал в команде Алабама-Бирмингем (NCAA), с августа 2019 года — в «Химике». Сыграв в сезоне 2018/2019 35 матчей, мощный форвард проводил на площадке в среднем по 27 минут с результативностью 12,3 очка и 6,8 подбора. Процент реализации двухочковых — 56,9%, процент дальних попаданий — 38,5%.