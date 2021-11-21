Одесские баскетбольные команды отыграли очередные матчи: результаты разные

В центральном матче очередного, 12-го, игрового дня баскетбольной Суперлиги «Будивельнык» (Киев) победил на гостевой площадке «Химик» (Южное) – 77:72, а «Одесса» дома победила «Черкасских мавп».

Как сообщает XSPORT, киевский «Будивельник» добыл тяжёлую победу над «Химиком».



«Самым результативным игроком матча стал защитник «Химика» Дэлано Спенсер, набравший 16 очков, 1 подбор, 5 передач и 1 перехват, при 1 потере и 4-х фолах. Среди киевлян лучшим стал Майкл Стоктон с 15-ю очками в активе, 4-я подборами и 3-я передачами, при 2-х потерях и 3-х фолах», — говорится в сообщении.



В другом матче дня «Одесса» лишь на последних секундах дожала дома «Черкасских Мавп» — 71:69.



Отмечается, что в этом матче самым результативным игроком стал форвард гостей Александр Кольченко с 17-ю очками, 4-я подборами, 4-я передачами в активе и 1 фолом в пассиве. Лучшим среди игроков «Одессы» стал Андрей Агафонов, заработавший дабл-дабл (13 очков, 13 подборов и 1 перехват, при 1-й потере и 2-х фолах).



Ситуация в верхней части турнирной таблицы такова: 1.«Прометей» – 14 побед (14 матчей) – 100%, 2.«Будивельнык» – 12 (16) – 75%, 3.«Киев-Баскет» – 10 (14) – 71%, 4.«Харьковские Соколы» – 9 (15) – 60%. В таблице подопечные Олега Юшкина поднялись на 8-е место, имея 6 побед после 16-и матчей.

Как сообщала Одесса News, в предыдущем матче баскетбольной Суперлиги «Химик» (Южный) проиграл на домашней площадке «Черкасским Мавпам» – 63:76, а «Одесса» уступила дома «Будивельныку» (Киев) – 76:92.

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