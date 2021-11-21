Каратистка из Черноморска завоевала «серебро» на Чемпионате мира в ОАЭ

В Дубае (ОАЭ) проходит завершающая стадия чемпионата мира по каратэ, на котором в кумитэ в категории до 61 кг спортсменка из Черноморска Анита Серёгина завоевала серебряную медаль.

Об этом сообщает спортивное издание XSPORT.

«В напряжённом, решающем поединке Серёгина уступила олимпийской чемпионке Токио Йоване Преткович со счётом 1:2», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, в ходе Чемпионата Анита Серёгина выиграла у соперниц из Нидерландов (1:0), Кипра (1:0), Испании (1:1) и Филиппин (2:1). В полуфинале Серёгина победила оппонентку из Канады.

Отмечается, что серебряная медаль Серёгиной — третья медаль сборной Украины на этом турнире.

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