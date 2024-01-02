Одесская теннисистка Элина Свитолина начала сезон победой

В Окленде (Новая Зеландия) проходит турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом $267,082 тыс.

Об этом сообщает XSPORT.

В стартовом круге одиночного разряда одесситка Элина Свитолина нанесла поражение прежней «ракетке» мира Каролин Возняцки из Дании – 6:4, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 45 минут.

Во втором круге Свитолина сыграет против победительницы матча Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Эмма Радукану (Великобритания).

Турнир в Окленде продлится до 7 января.

Одесса News информировала в декабре 2023 года, что Федерация тенниса Украины объявила о передаче прав на управление женской национальной сборной в Кубке Билли Джин Кинг Фонду Элины Свитолиной.

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