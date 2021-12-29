Одесские теннисистки Свитолина и Ястремская продолжают оставаться в сотне лучших в мире

Две одесситки — Элина Свитолина и Даяна Ястремская в топ-100 лучших теннисисток мира.

WTA обновила рейтинг в последний раз в 2021 году, сообщает XSPORT.

Отмечается, что в топ-10 мирового рейтинг-листа изменений не произошло.

2021-й год Элина Свитолина закончила на 15-й строчке мирового рейтинга, а Даяна Ястремская — на 99-й.

Даяна Ястремская 28 декабря прибыла в Австралию, где будет готовиться к предстоящему Australian Open. Для получения аккредитации нужно сдать два отрицательных ПЦР-теста – один за 72 часа до вылета, а второй уже по прибытии. До получения его результатов теннисисты и члены их команд будут находиться на самоизоляции.

Наличие вакцины стало обязательным условием участия в турнире. Элина Свитолина, делясь мыслями об обязательной вакцинации против коронавируса для Australian Open, сказала: «Даже если скажут, что нужно привиться третьей дозой, то я с радостью это выполню. Сейчас я сама вижу, как много новых случаев, как многие игроки заразились. Многие наши друзья заболели коронавирусом, поэтому ситуация сейчас довольно тяжёлая».

На турнире в Австралии будет выступать и ещё одна теннисистка из Одессы — Екатерина Козлова, которая в новом сезоне будет выступать под фамилией мужа — Байндль. Они заявились на турнир WTA 250 в Мельбурне, но и Даяна, и Екатерина сыграют сначала в квалификации турнира, поскольку их рейтинг не позволяет попасть в «основу» соревнований.

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