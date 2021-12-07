Одесская теннисистка Екатерина Козлова вышла замуж за немецкого экс-хоккеиста

Известная теннисистка из Одессы Екатерина Козлова вышла замуж.

Как сообщает BTU, избранником 27-летней Екатерины, родившейся в Николаеве, но последние годы проживающей в Одессе, стал бывший хоккеист, а ныне тренер, Михаэль «Дино» Байндль.

Теннисистка познакомилась с 35-летним немецким спортсменом через своего наставника Кристофера Каса, который пригласил Байндля поработать с одесситкой в качестве тренера по физической подготовке. У пары начались отношения в 2020 году.

Михаэль завершил 15-летнюю карьеру профессионального хоккеиста в 34 года и, как специалист по фитнесу, занимается физической подготовкой других спортсменов. Байндль тренирует хоккейную команду TEV Miesbach, а также играет в теннис и принимает участие в матчах на клубном уровне.

После свадьбы Козлова приняла решение выступать в WTA-туре под фамилией супруга.

Одесситка, занимающая 144-е место в рейтинге WTA, находится в предварительных заявках турниров в Мельбурне и Australian Open.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года одесская теннисистка Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Монфеса.

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